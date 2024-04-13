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Израиль направит дополнительных военных на Западный берег из-за столкновений

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Армия Израиля сообщила, что направляет на Западный берег реки Иордан дополнительные войска из-за столкновений еврейских поселенцев с палестинцами.
Израиль направит дополнительных военных на Западный берег из-за столкновений
  • AP
  • © Leo Correa

Уточняется, что причиной беспорядков стало убийство израильского подростка.

«Было решено направить на усиление в этот район несколько рот ЦАХАЛ и дополнительные силы пограничной полиции Израиля», — говорится в заявлении армии в Telegram.

Силы безопасности продолжают расследование убийства.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удар по зданию школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере «Нусейрат».

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