Израиль направит дополнительных военных на Западный берег из-за столкновений
- AP
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Уточняется, что причиной беспорядков стало убийство израильского подростка.
«Было решено направить на усиление в этот район несколько рот ЦАХАЛ и дополнительные силы пограничной полиции Израиля», — говорится в заявлении армии в Telegram.
Силы безопасности продолжают расследование убийства.
Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удар по зданию школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере «Нусейрат».