Израиль направит дополнительных военных на Западный берег из-за столкновений

Армия Израиля сообщила, что направляет на Западный берег реки Иордан дополнительные войска из-за столкновений еврейских поселенцев с палестинцами.

Уточняется, что причиной беспорядков стало убийство израильского подростка.

«Было решено направить на усиление в этот район несколько рот ЦАХАЛ и дополнительные силы пограничной полиции Израиля», — говорится в заявлении армии в Telegram.

Силы безопасности продолжают расследование убийства.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удар по зданию школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере «Нусейрат».