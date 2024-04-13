WAFA: ЦАХАЛ атаковал ооновскую школу, где находится приют для беженцев
- AP
- © Ariel Schalit
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство WAFA, школа, в которой находится приют для нескольких тысяч перемещённых лиц из северных районов сектора Газа, дважды подверглась ударам из артиллерийских орудий. Есть информация о пострадавших, однако врачи не могут проехать к лагерю, чтобы оказать им помощь.
Ранее ЦАХАЛ сообщил об уничтожении в секторе Газа ракетных установок, нацеленных на центральную часть Израиля.