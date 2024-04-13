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WAFA: ЦАХАЛ атаковал ооновскую школу, где находится приют для беженцев

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере «Нусейрат».
WAFA: ЦАХАЛ атаковал ооновскую школу, где находится приют для беженцев
  • AP
  • © Ariel Schalit

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство WAFA, школа, в которой находится приют для нескольких тысяч перемещённых лиц из северных районов сектора Газа, дважды подверглась ударам из артиллерийских орудий. Есть информация о пострадавших, однако врачи не могут проехать к лагерю, чтобы оказать им помощь.

Ранее ЦАХАЛ сообщил об уничтожении в секторе Газа ракетных установок, нацеленных на центральную часть Израиля.

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