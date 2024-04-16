Lidovky: на Западе видят объективные причины для сокращения поддержки Киева
В качестве одной из причин журналист указал растущие антиукраинские настроения в обществе.
Кроме того, по словам Гудемы, на это влияет отсутствие значимых успехов украинской стороны на поле боя.
Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что никакие объёмы финансовой и военной помощи со стороны США не способны изменить положение ВСУ.
При этом стало известно, что конгрессмены вынесут на рассмотрение новый пакет помощи Украине.