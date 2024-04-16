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Lidovky: на Западе видят объективные причины для сокращения поддержки Киева

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Обозреватель чешской газеты Lidovky Марек Гудема заявил, что союзники Киева сокращают объёмы военной поддержки, даже несмотря на переизбыток некоторых видов вооружений на складах стран Запада.

В качестве одной из причин журналист указал растущие антиукраинские настроения в обществе. 

Кроме того, по словам Гудемы, на это влияет отсутствие значимых успехов украинской стороны на поле боя.

Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что никакие объёмы финансовой и военной помощи со стороны США не способны изменить положение ВСУ.

При этом стало известно, что конгрессмены вынесут на рассмотрение новый пакет помощи Украине.

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