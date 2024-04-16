Lidovky: на Западе видят объективные причины для сокращения поддержки Киева

Обозреватель чешской газеты Lidovky Марек Гудема заявил, что союзники Киева сокращают объёмы военной поддержки, даже несмотря на переизбыток некоторых видов вооружений на складах стран Запада.

В качестве одной из причин журналист указал растущие антиукраинские настроения в обществе.

Кроме того, по словам Гудемы, на это влияет отсутствие значимых успехов украинской стороны на поле боя.

Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что никакие объёмы финансовой и военной помощи со стороны США не способны изменить положение ВСУ.

При этом стало известно, что конгрессмены вынесут на рассмотрение новый пакет помощи Украине.