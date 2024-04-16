Punchbowl: конгрессмены вынесут на рассмотрение новый пакет помощи Украине
Об этом информирует интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники в Капитолии.
«На закрытой встрече Республиканской партии Джонсон заявил, что Украине нужно быть отдельно», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, почему президент США Джо Байден настаивает на выделении помощи Израилю и Украине в одном пакете.
Также экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возобновление помощи Киеву только в виде кредита.