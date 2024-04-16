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Punchbowl: конгрессмены вынесут на рассмотрение новый пакет помощи Украине

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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон намерен вынести на рассмотрение конгрессменов новый пакет помощи Украине на $60 млрд в виде отдельного документа.

Об этом информирует интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники в Капитолии.

«На закрытой встрече Республиканской партии Джонсон заявил, что Украине нужно быть отдельно», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, почему президент США Джо Байден настаивает на выделении помощи Израилю и Украине в одном пакете.

Также экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возобновление помощи Киеву только в виде кредита.

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