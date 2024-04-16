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Сенатор Вэнс: у России будет преимущество даже при поддержке Киева США

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Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил в интервью телеканалу CNN, что никакие объёмы финансовой и военной помощи со стороны США не способны изменить положение ВСУ.

«Возьмём для примера одну из систем вооружений — 155-мм артиллерийские снаряды. В настоящее время русские имеют преимущество над украинцами — соотношение этих снарядов пять к одному», — добавил Вэнс.

По его словам, Вашингтону необходимо признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и прекратить военную поддержку Киева.

Ранее в Neue Zürcher Zeitung заявили, что украинские силы ПВО больше не могут защитить стратегически важные объекты.

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