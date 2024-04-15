«Инвестпалата»: на Западе готовы выкупить у россиян замороженные активы
- РИА Новости
Как рассказал Седушкин, «Инвестпалата» в настоящий момент ведёт диалог с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов.
«Это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян», — цитирует его РИА Новости.
По словам Седушкина, заявленный спрос со стороны этих банков и фондов оценивается в десятки миллиардов рублей.
Ранее обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл заявил, что похищение суверенных российских активов серьёзно навредит США.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о трудностях согласования антироссийских санкций.