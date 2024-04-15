RT в Telegram
Подпишись

«Инвестпалата»: на Западе готовы выкупить у россиян замороженные активы

Короткая ссылка
Генеральный директор «Инвестиционной палаты» (организатор торгов в рамках обмена замороженными активами) Алексей Седушкин рассказал, что некоторые западные банки и фонды потенциально готовы принять участие в выкупе у россиян заблокированных иностранных бумаг.
«Инвестпалата»: на Западе готовы выкупить у россиян замороженные активы
  • РИА Новости

Как рассказал Седушкин, «Инвестпалата» в настоящий момент ведёт диалог с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов.

«Это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян», — цитирует его РИА Новости.

По словам Седушкина, заявленный спрос со стороны этих банков и фондов оценивается в десятки миллиардов рублей.

Ранее обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл заявил, что похищение суверенных российских активов серьёзно навредит США.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о трудностях согласования антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить