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Политолог Светов назвал позорным поведение МАГАТЭ на фоне обстрелов ЗАЭС Киевом

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RT
Политолог Юрий Светов в беседе с RT назвал позорным поведение представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС.
Политолог Светов назвал позорным поведение МАГАТЭ на фоне обстрелов ЗАЭС Киевом
  • РИА Новости

«Угроза (ядерного происшествия. — RT) реальная. Причём понятно, что Украина целенаправленно оказывает давление на Запорожскую АЭС, чтобы, возбуждая вокруг этого общественное мнение, добиться её вывода из-под контроля России и заполучить для себя, особенно с учётом нынешних проблем с электроэнергией на Украине, разрушением энергетической инфраструктуры. И в этом им покровительствует прежде всего позорное поведение МАГАТЭ», — заявил аналитик.

По его словам, руководство МАГАТЭ никак не хочет назвать Украину виновником — получается, они поддерживают украинскую версию о том, что Россия сама обстреливает ЗАЭС.

«Для чего — непонятно, но тем не менее ни разу Украина не была названа. Почему так происходит? Потому что все эти организации типа МАГАТЭ и его руководство, международные чиновники — их зарплата зависит от благосклонности Соединённых Штатов», — добавил политолог.

Он подчеркнул, что циничности ситуации придаёт то, что поддерживающие такое поведение Украины американцы «считают, мы за океаном, мы отсидимся».

Ранее руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что удары украинских военных по объектам Запорожской АЭС могут привести к ядерному происшествию, способному затронуть территорию всей Украины, а также часть стран Восточной Европы.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина сравнила молчание МАГАТЭ на фоне обстрелов Киевом ЗАЭС с 2014 годом.

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