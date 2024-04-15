Политолог Светов назвал позорным поведение МАГАТЭ на фоне обстрелов ЗАЭС Киевом

Политолог Юрий Светов в беседе с RT назвал позорным поведение представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС.

«Угроза (ядерного происшествия. — RT) реальная. Причём понятно, что Украина целенаправленно оказывает давление на Запорожскую АЭС, чтобы, возбуждая вокруг этого общественное мнение, добиться её вывода из-под контроля России и заполучить для себя, особенно с учётом нынешних проблем с электроэнергией на Украине, разрушением энергетической инфраструктуры. И в этом им покровительствует прежде всего позорное поведение МАГАТЭ», — заявил аналитик.

По его словам, руководство МАГАТЭ никак не хочет назвать Украину виновником — получается, они поддерживают украинскую версию о том, что Россия сама обстреливает ЗАЭС.

«Для чего — непонятно, но тем не менее ни разу Украина не была названа. Почему так происходит? Потому что все эти организации типа МАГАТЭ и его руководство, международные чиновники — их зарплата зависит от благосклонности Соединённых Штатов», — добавил политолог.

Он подчеркнул, что циничности ситуации придаёт то, что поддерживающие такое поведение Украины американцы «считают, мы за океаном, мы отсидимся».

Ранее руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что удары украинских военных по объектам Запорожской АЭС могут привести к ядерному происшествию, способному затронуть территорию всей Украины, а также часть стран Восточной Европы.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина сравнила молчание МАГАТЭ на фоне обстрелов Киевом ЗАЭС с 2014 годом.