Аналитик сравнила молчание МАГАТЭ на фоне обстрелов Киевом ЗАЭС с 2014 годом

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила в беседе с RT, что ситуацию, когда МАГАТЭ прямо не называет Украину виновной в обстрелах Запорожской АЭС, можно сравнить с ситуацией 2014 года, когда в международном сообществе предпочитали не обращать внимания на удары Киева по Донбассу.

«Эта ситуация напоминает ситуацию 2014 года, когда предпочитали не обращать внимания на удары со стороны Киева по Донбассу. Поэтому даже число тех сообщений, которые, например, следуют после ударов (по Запорожской АЭС. — RT), минимально в зарубежной прессе. И именно из-за этого нет этого ажиотажа, страха, понимания рисков, объёмов проблемы. Даже на уровне МАГАТЭ не замечают этого и не транслируют эти риски широко», — подчеркнула собеседница RT.

Собеседница выразила мнение, что организация находится под каким-то контролем, и поэтому не занимается этой деятельностью.

«Но как только это будет чётко обозначено по линии МАГАТЭ, как только те представители, которые там присутствуют, чётко скажут, что серьёзный урон будет нанесён, и, причём, пострадают те же самые европейцы, вот только тогда, когда они подумают, что на них пойдёт ядерное облако и что-то с ними случится, вот тогда их начнёт это беспокоить. Реально тогда будут предприняты действия», — рассказала Ерёмина.

Эксперт также отметила, что все решения, которые принимаются на Украине, — террористические решения, и «там иных не принимается и не принималось».

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ боится прямо обозначить Украину в качестве виновной в обстрелах Запорожской АЭС стороны.

По словам Ульянова, была создана атмосфера, которая «поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками».

При этом Ульянов ожидает прекращения обстрелов ЗАЭС после внеочередной сессии МАГАТЭ.

Также он отметил, что отказ Запада осудить Киев выглядит как поощрение обстрелов ЗАЭС.