RT в Telegram
Подпишись

Ульянов: отказ Запада осудить Киев выглядит как поощрение обстрелов ЗАЭС

Короткая ссылка
Отказ Запада осудить Украину за атаки на Запорожскую АЭС выглядит как косвенное поощрение Киева к продолжению обстрелов станции.

С таким заявлением, как информирует ТАСС, выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, что бы ни делали украинцы, Запад «никогда и ни при каких обстоятельствах» не готов сказать что-либо негативное в адрес украинской стороны.

«И это выглядит как косвенное поощрение атак на ЗАЭС», — подчеркнул Ульянов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ждёт справедливой оценки обстрелов ЗАЭС со стороны МАГАТЭ в ООН.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что ВСУ ударами по ЗАЭС ставят под угрозу безопасность Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить