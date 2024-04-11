Небензя: Россия ждёт справедливой оценки обстрелов ЗАЭС со стороны МАГАТЭ в ООН

Россия 15 апреля в Совбезе ООН ждёт справедливой оценки от руководства МАГАТЭ по обстрелам Запорожской АЭС со стороны ВСУ, заявил на заседании СБ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Об этом пишет РИА Новости.

«Надеемся, что справедливую оценку происходящему даст и руководство МАГАТЭ, чьи сотрудники находятся на станции и воочию могут наблюдать украинские провокации», — сказал он.

9 апреля украинские военные атаковали Запорожскую АЭС, прилёт дрона пришёлся по крыше уникального тренажёрного зала.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ВСУ атаками на Запорожскую АЭС в Энергодаре ставят под угрозу безопасность Европы.