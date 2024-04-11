Небензя: Россия ждёт справедливой оценки обстрелов ЗАЭС со стороны МАГАТЭ в ООН
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Надеемся, что справедливую оценку происходящему даст и руководство МАГАТЭ, чьи сотрудники находятся на станции и воочию могут наблюдать украинские провокации», — сказал он.
9 апреля украинские военные атаковали Запорожскую АЭС, прилёт дрона пришёлся по крыше уникального тренажёрного зала.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ВСУ атаками на Запорожскую АЭС в Энергодаре ставят под угрозу безопасность Европы.