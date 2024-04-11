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Небензя: Россия ждёт справедливой оценки обстрелов ЗАЭС со стороны МАГАТЭ в ООН

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Россия 15 апреля в Совбезе ООН ждёт справедливой оценки от руководства МАГАТЭ по обстрелам Запорожской АЭС со стороны ВСУ, заявил на заседании СБ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя: Россия ждёт справедливой оценки обстрелов ЗАЭС со стороны МАГАТЭ в ООН
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Надеемся, что справедливую оценку происходящему даст и руководство МАГАТЭ, чьи сотрудники находятся на станции и воочию могут наблюдать украинские провокации», — сказал он.

9 апреля украинские военные атаковали Запорожскую АЭС, прилёт дрона пришёлся по крыше уникального тренажёрного зала.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ВСУ атаками на Запорожскую АЭС в Энергодаре ставят под угрозу безопасность Европы.

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