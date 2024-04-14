Карчаа: ядерный инцидент на ЗАЭС из-за ВСУ затронет Украину и Европу

Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что удары украинских военных по объектам Запорожской АЭС могут привести к ядерному происшествию, способному затронуть территорию всей Украины, а также часть стран Восточной Европы.

Как он сказал в интервью Аналитическому центру ТАСС, в настоящий момент сложно прогнозировать последствия ядерного инцидента, который провоцирует украинский режим.

«Но в любом случае они будут тяжёлыми не только для Российской Федерации, но для значительной части Украины и целого ряда стран Восточной Европы», — отметил Карчаа.

Представитель «Росэнергоатома» предположил, что ВСУ специально пытаются довести ситуацию до ядерного происшествия, а руководящие Киевом западные страны хотят таким образом «перекроить» линию боевого соприкосновения.

Также это может быть использовано Западом для создания «мирового шума» с очередным требованием вывода российских войск.

«Уж очень им нужна эта территория. Вот они и не гнушаются никакими средствами, даже совершенно безумными», — добавил он.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина сравнила молчание МАГАТЭ на фоне обстрелов Киевом ЗАЭС с 2014 годом.