Карчаа: ядерный инцидент на ЗАЭС из-за ВСУ затронет Украину и Европу
- РИА Новости
Как он сказал в интервью Аналитическому центру ТАСС, в настоящий момент сложно прогнозировать последствия ядерного инцидента, который провоцирует украинский режим.
«Но в любом случае они будут тяжёлыми не только для Российской Федерации, но для значительной части Украины и целого ряда стран Восточной Европы», — отметил Карчаа.
Представитель «Росэнергоатома» предположил, что ВСУ специально пытаются довести ситуацию до ядерного происшествия, а руководящие Киевом западные страны хотят таким образом «перекроить» линию боевого соприкосновения.
Также это может быть использовано Западом для создания «мирового шума» с очередным требованием вывода российских войск.
«Уж очень им нужна эта территория. Вот они и не гнушаются никакими средствами, даже совершенно безумными», — добавил он.
Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина сравнила молчание МАГАТЭ на фоне обстрелов Киевом ЗАЭС с 2014 годом.