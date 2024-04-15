Политолог Дудаков: западный истеблишмент зарабатывает на Украине деньги
- AP
«Безусловно, часть западного истеблишмента зарабатывает на Украине деньги. Вот мы знаем, как они там сажали своих детей в советы директоров разных компаний украинских типа Burisma Holdings, где работал Хантер Байден», — подчеркнул политолог.
При этом Дудаков не отрицает, что западные страны используют Украину ещё и в рамках противостояния с Россией, видя в стране «геополитический таран» против российской стороны.
«Вот что мы опять же наблюдаем, например, с тем, как они финансировали через Украину и проводили через Украину все эти диверсии, теракты в России. Поэтому здесь как бы обе стороны одной медали имеют место быть: и зарабатывание денег для части западных элитариев, и использование Украины как удобного плацдарма для войны с Россией», — заключил Дудаков.
Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.