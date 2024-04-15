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Политолог Дудаков: западный истеблишмент зарабатывает на Украине деньги

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Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что СК России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.
Политолог Дудаков: западный истеблишмент зарабатывает на Украине деньги
  • AP

«Безусловно, часть западного истеблишмента зарабатывает на Украине деньги. Вот мы знаем, как они там сажали своих детей в советы директоров разных компаний украинских типа Burisma Holdings, где работал Хантер Байден», — подчеркнул политолог.

При этом Дудаков не отрицает, что западные страны используют Украину ещё и в рамках противостояния с Россией, видя в стране «геополитический таран» против российской стороны.

«Вот что мы опять же наблюдаем, например, с тем, как они финансировали через Украину и проводили через Украину все эти диверсии, теракты в России. Поэтому здесь как бы обе стороны одной медали имеют место быть: и зарабатывание денег для части западных элитариев, и использование Украины как удобного плацдарма для войны с Россией», — заключил Дудаков.

Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.  

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