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Fox News: около половины иранских ракет не взлетели или не достигли целей

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Около 50% иранских баллистических ракет в ходе атаки на Израиль не взлетели или упали, не достигнув целей.

Такое заявление было опубликовано телеканалом Fox News со ссылкой на неназванное официальное лицо США.

«Около 50% баллистических ракет Ирана не взлетели или упали, не достигнув своей цели, в ходе субботней атаки», — говорится в публикации.

Ранее в Белом доме заявили, что армия Израиля показала превосходство в свете атаки Ирана.

Также координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что удар Вооружённых сил Ирана по объектам на территории Израиля в ответ на атаку израильских военных на иранское консульство в Дамаске был «крайне безуспешным».

При этом в Politico отметили, что президент США Джо Байден не выступил с обращением, чтобы не провоцировать Иран.

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