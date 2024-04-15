Politico: Байден не выступил с обращением, чтобы не провоцировать Иран
Об этом пишет Politico.
По данным издания, идея выступления американского лидера с национальным обращением после совместного отражения силами США и Израиля иранских беспилотников и ракет в Белом доме обсуждалась.
Однако, как отмечается в статье, по оценкам советников, присутствие американского президента в центре внимания усилило бы напряжённость в конфликте.
Ранее Байден обсудил с партийными лидерами конгресса необходимость согласования новой помощи Израилю в связи с атакой Ирана.
Кроме того, он обсудил с G7 атаку Ирана на Израиль.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул необходимость избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль.