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Politico: Байден не выступил с обращением, чтобы не провоцировать Иран

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Президент США Джо Байден намеренно вёл себя сдержанно после нападений Ирана на Израиль и не выступил с обращением к народу, полагая, что телеобращение спровоцирует Иран и приведёт к эскалации конфликта.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, идея выступления американского лидера с национальным обращением после совместного отражения силами США и Израиля иранских беспилотников и ракет в Белом доме обсуждалась. 

Однако, как отмечается в статье, по оценкам советников, присутствие американского президента в центре внимания усилило бы напряжённость в конфликте. 

Ранее Байден обсудил с партийными лидерами конгресса необходимость согласования новой помощи Израилю в связи с атакой Ирана.

Кроме того, он обсудил с G7 атаку Ирана на Израиль.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул необходимость избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль.

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