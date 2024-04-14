Белый дом: удар Ирана по Израилю был «крайне безуспешным»

Удар Вооружённых сил Ирана по объектам на территории Израиля в ответ на атаку израильских военных на иранское консульство в Дамаске был «крайне безуспешным». Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

В интервью американскому телеканалу CBS координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома отметил, что на это указывает количество выпущенных Ираном ракет и беспилотников, насчитывавших не более 300 единиц.

«Они хотели нанести ущерб, в этом нет никаких сомнений. Но это было крайне безуспешно», — сказал Кирби.

Ранее в Белом доме заявили об отсутствии угроз американским силам на Ближнем Востоке во время атаки Ирана на Израиль.