Белый дом: удар Ирана по Израилю был «крайне безуспешным»
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В интервью американскому телеканалу CBS координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома отметил, что на это указывает количество выпущенных Ираном ракет и беспилотников, насчитывавших не более 300 единиц.
«Они хотели нанести ущерб, в этом нет никаких сомнений. Но это было крайне безуспешно», — сказал Кирби.
Ранее в Белом доме заявили об отсутствии угроз американским силам на Ближнем Востоке во время атаки Ирана на Израиль.