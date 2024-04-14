Белый дом: во время атаки Ирана на Израиль не было угроз силам США

Американские силы на Ближнем Востоке не подверглись угрозе нападения в ходе атаки Ирана на Израиль.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Вчера вечером президент (США Джо Байден. — RT) также ясно дал понять, что он сделает всё возможное, чтобы защитить наши войска и наши объекты, мы дали очень чёткий сигнал Ирану в частном порядке и публично, что любое нападение на наши войска на наших объектах будет иметь последствия», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден не верит, что атака Ирана на Израиль перерастёт в полномасштабную войну.