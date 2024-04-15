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Захарова иронично отреагировала на закон ФРГ о возможности менять пол раз в год

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новый закон в ФРГ, позволяющий менять пол раз в год, отметила, что «дно снова пробито».

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», — сказала дипломат.

Отмечается, что нижняя палата парламента Германии приняла закон, позволяющий людям менять пол каждый год.

Ранее Федеральный совет Германии одобрил легализацию марихуаны в стране.В рамках закона предлагалось разрешить с 1 апреля выращивать, хранить и употреблять этот наркотик.

Позже Захарова отметила символизм в дате легализации марихуаны в Германии.

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