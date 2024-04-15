Захарова иронично отреагировала на закон ФРГ о возможности менять пол раз в год
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», — сказала дипломат.
Отмечается, что нижняя палата парламента Германии приняла закон, позволяющий людям менять пол каждый год.
Ранее Федеральный совет Германии одобрил легализацию марихуаны в стране.В рамках закона предлагалось разрешить с 1 апреля выращивать, хранить и употреблять этот наркотик.
Позже Захарова отметила символизм в дате легализации марихуаны в Германии.