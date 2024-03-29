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Захарова отметила символизм в дате легализации марихуаны в Германии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на символичность в выборе даты легализации выращивания и хранения марихуаны в Германии.
Захарова отметила символизм в дате легализации марихуаны в Германии
  • РИА Новости

«Парламент Германии пошёл по пути Канады и США и одобрил легализацию «травки»... Дату легализации конопли в Германии подобрали символическую — 1 апреля, прямо в День дурака», — отметила она.

Захарова назвала наркотики разрушением нации и отказом от будущего для себя и своих детей.

Ранее в Германии через бундесрат (федеральный совет членов земельных правительств) прошёл законопроект о легализации и декриминализации каннабиса. В рамках закона предлагалось разрешить с 1 апреля выращивать, хранить и употреблять этот наркотик.

Принятию инициативы предшествовала критика со стороны руководства некоторых земель, а также со стороны врачебного сообщества.

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