Федеральный совет Германии одобрил легализацию марихуаны в стране
- РИА Новости
Об этом сообщает Tagesschau.
Так, например, министр здравоохранения Баварии Юдит Герлах выразила опасение, что закон повлечёт огромные дополнительные административные и правоприменительные расходы для земель ФРГ.
С момента вступления закона в силу взрослым в возрасте от 18 лет и старше будет разрешено носить с собой до 25 г марихуаны для потребления и хранить до 50 г дома. Дома разрешат выращивать три растения, а с июля «клубам» любителей каннабиса будет разрешено выращивать и приобретать наркотики в ограниченном объёме, отмечает телеканал.
Как напоминает Bild, инициатива была выдвинута министром здравоохранения ФРГ Карлом Лаутербахом. По его словам, потребление марихуаны в Германии резко возросло, поэтому властям «нужно переосмыслить этот процесс и бороться с чёрным рынком».
В 2022 году канцлер Олаф Шольц отметил, что легализация марихуаны в стране произойдёт быстро, и назвал данное решение непростым.
МВД Австрии в связи с такими намерениями Германии собирается усилить контроль в приграничной зоне.