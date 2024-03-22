Федеральный совет Германии одобрил легализацию марихуаны в стране

В Германии через бундесрат (федеральный совет членов земельных правительств) прошёл законопроект о легализации и декриминализации каннабиса. В рамках закона предлагается разрешить с 1 апреля выращивать, хранить и употреблять этот наркотик. Принятию инициативы предшествовала критика со стороны руководства некоторых земель, а также со стороны врачебного сообщества.

Об этом сообщает Tagesschau.

Так, например, министр здравоохранения Баварии Юдит Герлах выразила опасение, что закон повлечёт огромные дополнительные административные и правоприменительные расходы для земель ФРГ.

С момента вступления закона в силу взрослым в возрасте от 18 лет и старше будет разрешено носить с собой до 25 г марихуаны для потребления и хранить до 50 г дома. Дома разрешат выращивать три растения, а с июля «клубам» любителей каннабиса будет разрешено выращивать и приобретать наркотики в ограниченном объёме, отмечает телеканал.

Как напоминает Bild, инициатива была выдвинута министром здравоохранения ФРГ Карлом Лаутербахом. По его словам, потребление марихуаны в Германии резко возросло, поэтому властям «нужно переосмыслить этот процесс и бороться с чёрным рынком».

В 2022 году канцлер Олаф Шольц отметил, что легализация марихуаны в стране произойдёт быстро, и назвал данное решение непростым.

МВД Австрии в связи с такими намерениями Германии собирается усилить контроль в приграничной зоне.