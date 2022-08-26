Шольц заявил о скорой легализации марихуаны в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что легализация марихуаны в стране произойдёт быстро и назвал данное решение непростым.

«Ну, в этот законодательный период», — приводит РИА Новости ответ Шольца на вопрос о сроках легализации марихуаны в ходе встречи в Магдебурге.

Он отметил, что данное решение далось ему непросто.

«Я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы и разговоры о том, что для здоровья некоторых они не имеют последствий, просто не соответствуют действительности», — сказал канцлер.

7 июня кабинет министров Украины поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских, научных и промышленных целях.