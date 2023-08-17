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В Австрии намерены усилить погранконтроль из-за планов ФРГ легализовать каннабис

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МВД Австрии в связи с намерениями Германии принять закон о частичной легализации каннабиса собирается усилить контроль в приграничной зоне.
В Австрии намерены усилить погранконтроль из-за планов ФРГ легализовать каннабис
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на австрийское ведомство.

«Для обеспечения высокого уровня безопасности в Австрии в приграничной зоне будут усилены меры криминальной полиции и дорожный контроль», — заявили в МВД.

Также там сообщили, что Австрия отвергает легализацию наркотиков. Полиция борется с незаконным оборотом наркотических средств, а международный опыт демонстрирует, что торговля веществами не уменьшается даже при легализации некоторых наркотиков.

Ранее сообщалось, что Берлин хочет утвердить план по легализации хранения марихуаны и торговли ею в ограниченных объёмах. Правительство считает, что это поможет бороться с чёрным рынком и защитит потребителей от продукта низкого качества.

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