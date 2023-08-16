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Власти Германии намерены утвердить план по легализации хранения марихуаны

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Власти Германии планируют утвердить двухступенчатый план по легализации хранения марихуаны и торговли ею в ограниченных объёмах. По задумке коалиционного правительства, возглавляемого Олафом Шольцем, такой шаг поможет в борьбе с чёрным рынком наркотиков и защитит потребителей от «грязного» продукта.
Власти Германии намерены утвердить план по легализации хранения марихуаны
  • Gettyimages.ru

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах ещё в апреле представил план по либерализации закона, который регулирует хранение наркотиков.

Чиновник предложил декриминализовать хранение ограниченного объёма каннабиса и разрешить членам специальных некоммерческих «клубов» любителей каннабиса покупать марихуану в развлекательных целях, напоминает Associated Press.

Так, гражданам предлагается разрешить покупать до 25 г марихуаны и выращивать до трёх кустов конопли дома.

При этом членство в нескольких «клубах» любителей марихуаны не допускается, а расходы таких объединений будут покрываться за счёт членских взносов, размер которых будет варьироваться в зависимости от того, сколько каннабиса употребляют его члены.

Годом ранее Олаф Шольц отметил, что легализация марихуаны в стране произойдёт быстро, и назвал данное решение непростым.

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