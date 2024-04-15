RT в Telegram
Подпишись

Небензя: Россия призывает Израиль отказаться от провокационных силовых акций

Короткая ссылка
Россия призывает Израиль последовать примеру Ирана, который заявил, что не хочет дальнейшей эскалации.

Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Настоятельно призываем Западный Иерусалим... отказаться от практики провокационных силовых акций на Ближнем Востоке, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона, и без того дестабилизированного в результате обострения палестино-израильского противостояния», — сказал он.

Также, по словам Небензи, Россия призывает вовлечённые в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности.

Ранее Небензя назвал парадом лицемерия созванное СБ ООН заседание по удару Ирана.

Кроме того, он отметил, что замалчивание Западом первопричин эскалации на Ближнем Востоке неприемлемо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить