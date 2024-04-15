Небензя: Россия призывает Израиль отказаться от провокационных силовых акций

Россия призывает Израиль последовать примеру Ирана, который заявил, что не хочет дальнейшей эскалации.

Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Настоятельно призываем Западный Иерусалим... отказаться от практики провокационных силовых акций на Ближнем Востоке, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона, и без того дестабилизированного в результате обострения палестино-израильского противостояния», — сказал он.

Также, по словам Небензи, Россия призывает вовлечённые в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности.

Ранее Небензя назвал парадом лицемерия созванное СБ ООН заседание по удару Ирана.

Кроме того, он отметил, что замалчивание Западом первопричин эскалации на Ближнем Востоке неприемлемо.