RT в Telegram
Подпишись

Небензя: Россия призывает вовлечённые в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности

Короткая ссылка
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает все вовлечённые в инцидент с атакой Ирана на Израиль стороны к сдержанности.

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам.

Атака Тегерана, по словам Небензи, стала ответом на позорное бездействие Совбеза.

Кроме того, он отметил, что Москва считает неприемлемым замалчивание рядом стран Запада в СБ ООН первопричин эскалации конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию на Ближнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить