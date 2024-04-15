Небензя: Россия призывает вовлечённые в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности
Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам.
Атака Тегерана, по словам Небензи, стала ответом на позорное бездействие Совбеза.
Кроме того, он отметил, что Москва считает неприемлемым замалчивание рядом стран Запада в СБ ООН первопричин эскалации конфликта.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию на Ближнем Востоке.