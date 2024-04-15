Небензя: замалчивание Западом первопричин эскалации на Ближнем Востоке неприемлемо

Россия считает неприемлемым замалчивание рядом стран Запада в Совете Безопасности ООН первопричин эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что нынешняя вспышка эскалации на Ближнем Востоке разворачивается на фоне продолжающейся уже более полугода «беспрецедентной по масштабам жертв» операции Западного Иерусалима в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Многие на заседании Совбеза, по словам Небензи, не нашли в себе смелости прямо указать на это.

«Подобное замалчивание первопричин нынешнего кризиса считаем неприемлемым, тем более на фоне нагнетаемой нашими американскими и другими коллегами обстановки вокруг Ирана», — добавил российский постпред.

Ранее Небензя назвал парадом лицемерия созванное СБ ООН заседание по удару Ирана.

Также, по его словам, Россия призывает вовлечённые в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности.