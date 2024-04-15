RT в Telegram
Подпишись

Небензя назвал парадом лицемерия созванное СБ ООН заседание по удару Ирана

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов созванное срочное заседание Совета Безопасности ООН по ответному удару Ирана по Израилю.

Дипломат подчеркнул, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву формальным поводом для объявления войны.

По его словам, если бы под ударом оказались западные представительства, то в ООН, не раздумывая, «обрушились» бы с ответными мерами и «доказывали бы свою правоту».

«Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», — отметил Небензя.

Также Небензя заявил, что Россия призывает вовлечённые в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить