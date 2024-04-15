Небензя назвал парадом лицемерия созванное СБ ООН заседание по удару Ирана

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов созванное срочное заседание Совета Безопасности ООН по ответному удару Ирана по Израилю.

Дипломат подчеркнул, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву формальным поводом для объявления войны.

По его словам, если бы под ударом оказались западные представительства, то в ООН, не раздумывая, «обрушились» бы с ответными мерами и «доказывали бы свою правоту».

«Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», — отметил Небензя.

Также Небензя заявил, что Россия призывает вовлечённые в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности.