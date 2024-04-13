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Посол КНР в США Лю: Пекин не вовлечён в конфликт на Украине

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Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нём и просит США не мешать «обычным отношениям» между Пекином и Москвой.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил представитель посольства КНР Лю Пэнъюй.

«Китай не является создателем или стороной, вовлечённой в украинский кризис. Мы играем конструктивную роль в оказании поддержки политическому урегулированию», — сказал дипломат.

Кроме того, посольство КНР призвало США не вмешиваться в торговые отношения Китая и России.

Ранее в МИД России заявили, что Москва считает реалистичным китайский план по Украине.

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