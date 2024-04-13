Посол КНР в США Лю: Пекин не вовлечён в конфликт на Украине
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил представитель посольства КНР Лю Пэнъюй.
«Китай не является создателем или стороной, вовлечённой в украинский кризис. Мы играем конструктивную роль в оказании поддержки политическому урегулированию», — сказал дипломат.
Кроме того, посольство КНР призвало США не вмешиваться в торговые отношения Китая и России.
Ранее в МИД России заявили, что Москва считает реалистичным китайский план по Украине.