Посольство КНР призвало США не вмешиваться в торговые отношения Китая и России

Посольство КНР в США призывает Вашингтон не вмешиваться в торговые отношения Китая и России.

Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

По его словам, нормальная торговля между Китаем и Россией не должна подвергаться вмешательству или ограничениям.

«Мы призываем американскую сторону воздержаться от пренебрежения к нормальным отношениям между Китаем и Россией и отказаться от попыток искать козла отпущения», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.

Также официальный представитель МИД Китая Мао Нин после слов главы Минфина США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь России призвала не очернять отношения Китая и России.