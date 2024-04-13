Посольство КНР призвало США не вмешиваться в торговые отношения Китая и России
Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
По его словам, нормальная торговля между Китаем и Россией не должна подвергаться вмешательству или ограничениям.
«Мы призываем американскую сторону воздержаться от пренебрежения к нормальным отношениям между Китаем и Россией и отказаться от попыток искать козла отпущения», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.
Также официальный представитель МИД Китая Мао Нин после слов главы Минфина США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь России призвала не очернять отношения Китая и России.