МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять отношения Китая и России

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь России.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мао Нин, Пекин всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами.

«Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки», — подчеркнула дипломат.

В МИД Китая отметили, что сотрудничество Москвы и Пекина не должно быть нарушено.

Ранее вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн во время встречи с Йеллен выразил обеспокоенность усиливающимися рестрикциями американских властей в торгово-экономических отношениях.