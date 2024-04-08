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МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять отношения Китая и России

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Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь России.
МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять отношения Китая и России
  • AP
  • © Liu Zheng

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мао Нин, Пекин всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами.

«Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки», — подчеркнула дипломат.

В МИД Китая отметили, что сотрудничество Москвы и Пекина не должно быть нарушено.

Ранее вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн во время встречи с Йеллен выразил обеспокоенность усиливающимися рестрикциями американских властей в торгово-экономических отношениях.

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