МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять отношения Китая и России
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Об этом пишет РИА Новости.
По словам Мао Нин, Пекин всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами.
«Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки», — подчеркнула дипломат.
В МИД Китая отметили, что сотрудничество Москвы и Пекина не должно быть нарушено.
Ранее вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн во время встречи с Йеллен выразил обеспокоенность усиливающимися рестрикциями американских властей в торгово-экономических отношениях.