Вице-премьер Госсовета КНР выразил США озабоченность санкциями

Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн во время встречи с министром финансов США Джанет Йеллен выразил обеспокоенность усиливающимися рестрикциями американских властей в торгово-экономических отношениях, сообщило Центральное телевидение КНР.

Также автор материала подчеркнул, что КНР дал США «доскональный ответ» по проблемам, которые касаются использования национальных производственных мощностей, передаёт ТАСС.

Отмечается, что стороны провели «глубокий, откровенный, прагматичный и конструктивный обмен мнениями» по договорённостям, достигнутым на уровне глав двух стран.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин провели на Гавайях консультации о предотвращении военных инцидентов.