Вице-премьер Госсовета КНР выразил США озабоченность санкциями
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Также автор материала подчеркнул, что КНР дал США «доскональный ответ» по проблемам, которые касаются использования национальных производственных мощностей, передаёт ТАСС.
Отмечается, что стороны провели «глубокий, откровенный, прагматичный и конструктивный обмен мнениями» по договорённостям, достигнутым на уровне глав двух стран.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин провели на Гавайях консультации о предотвращении военных инцидентов.