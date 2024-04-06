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Вице-премьер Госсовета КНР выразил США озабоченность санкциями

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Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн во время встречи с министром финансов США Джанет Йеллен выразил обеспокоенность усиливающимися рестрикциями американских властей в торгово-экономических отношениях, сообщило Центральное телевидение КНР.
Вице-премьер Госсовета КНР выразил США озабоченность санкциями
  • Gettyimages.ru

Также автор материала подчеркнул, что КНР дал США «доскональный ответ» по проблемам, которые касаются использования национальных производственных мощностей, передаёт ТАСС.

Отмечается, что стороны провели «глубокий, откровенный, прагматичный и конструктивный обмен мнениями» по договорённостям, достигнутым на уровне глав двух стран.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин провели на Гавайях консультации о предотвращении военных инцидентов.

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