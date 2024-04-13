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Япония в СБ ООН обвинила Россию и вспомнила Хиросиму и Нагасаки, не упомянув США

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Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине заявила, что Токио «не смирится с российской ядерной угрозой» и что катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться, умолчав при этом, что атомные бомбардировки двух городов провели США.

Об этом информирует РИА Новости.

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — сказал Сино.

Ранее послу Японии Акире Муто сделали представление по ряду практических вопросов двусторонних отношений.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что де-факто военный союз Японии и Соединённых Штатов уже существует.

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