Генсек ООН назвал бойней бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, не упомянув вину США

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации напомнил о трагедии с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, назвав их бойней, но не стал упоминать США как виновных.

«Япония лучше, чем любая другая страна на Земле, знает жестокую цену ядерной бойни. Но спустя почти восемь десятилетий после сожжения Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие по-прежнему представляет собой явную и реальную угрозу», — цитирует его РИА Новости.

В 2023 году Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Хиросимы не назвал страну, ответственную за их гибель.

6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Японии. Бомбардировке подверглись города Хиросима и Нагасаки. Погибли сотни тысяч человек, преимущественно гражданских, а многие местные жители десятилетиями умирали от воздействия радиации.