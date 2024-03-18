Генсек ООН назвал бойней бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, не упомянув вину США
- РИА Новости
«Япония лучше, чем любая другая страна на Земле, знает жестокую цену ядерной бойни. Но спустя почти восемь десятилетий после сожжения Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие по-прежнему представляет собой явную и реальную угрозу», — цитирует его РИА Новости.
В 2023 году Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Хиросимы не назвал страну, ответственную за их гибель.
6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Японии. Бомбардировке подверглись города Хиросима и Нагасаки. Погибли сотни тысяч человек, преимущественно гражданских, а многие местные жители десятилетиями умирали от воздействия радиации.