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Генсек ООН назвал бойней бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, не упомянув вину США

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Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации напомнил о трагедии с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, назвав их бойней, но не стал упоминать США как виновных.
Генсек ООН назвал бойней бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, не упомянув вину США
  • РИА Новости

«Япония лучше, чем любая другая страна на Земле, знает жестокую цену ядерной бойни. Но спустя почти восемь десятилетий после сожжения Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие по-прежнему представляет собой явную и реальную угрозу», — цитирует его РИА Новости.

В 2023 году Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Хиросимы не назвал страну, ответственную за их гибель.

6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Японии. Бомбардировке подверглись города Хиросима и Нагасаки. Погибли сотни тысяч человек, преимущественно гражданских, а многие местные жители десятилетиями умирали от воздействия радиации.

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