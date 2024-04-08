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Песков: де-факто военный союз Японии и Соединённых Штатов уже существует

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Де-факто военный союз Японии и Соединённых Штатов уже существует, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: де-факто военный союз Японии и Соединённых Штатов уже существует
  • РИА Новости

Один из журналистов попросил его прокомментировать слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о планах создать оборонный союз с США.

«Здесь никакого поворота нет, собственно, как таковой де-факто оборонный союз уже присутствует», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона знает о военном потенциале США, который размещён на территории Японии «вблизи наших границ».

При этом Песков подчеркнул, что это всегда было камнем преткновения в попытках урегулирования проблемы мирного договора.

Как писало ранее японское агентство Kyodo, военное командование США намеревается расширить функции штаба своих вооружённых сил в Японии.

Как заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жёсткий, фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен.

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