МИД: фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен

Фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жёсткий.

«Японские власти сделали осознанный выбор в пользу прозападной линии в контексте украинского кризиса», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, Москва вынуждена отвечать чувствительными для Токио контрмерами на недружественные шаги японской стороны.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву.

Также японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что пока не видит перспектив ведения переговоров с Россией о мирном договоре.