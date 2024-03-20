МИД: Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жёсткий.
По его словам, такое содействие дальнейшей «накачке» ВСУ вооружениями будет расцениваться как «соучастие Токио в преступных деяниях Киева, влекущих лишь увеличение числа жертв».
Ранее в МИД России заявили, что одобрение передачи Токио ракет ЗРК Patriot Вашингтону будет иметь негативные последствия для безопасности.
При этом японский посол в Москве Акира Муто заявил, что передаваемые Японией Соединённым Штатам ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы на Украине.