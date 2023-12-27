МИД: одобрение передачи Японией ракет США будет иметь негативные последствия

Одобрение передачи Токио ракет ЗРК Patriot Вашингтону будет иметь негативные последствия для безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как передаёт РИА Новости, Захарова отметила, что Россия не исключает возможность попадания этих боеприпасов на Украину.

Как подчеркнула официальный представитель МИД России, российская сторона предупреждает, что в случае попадания ракет Японии в руки ВС Украины такие действия будут рассматриваться как враждебные в отношении Москвы и повлекут самые серьёзные последствия для Токио в отношении двухсторонних связей.

20 декабря глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания переданного украинской стороне оружия к экстремистам с Украины и из других государств.