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МИД: одобрение передачи Японией ракет США будет иметь негативные последствия

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Одобрение передачи Токио ракет ЗРК Patriot Вашингтону будет иметь негативные последствия для безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: одобрение передачи Японией ракет США будет иметь негативные последствия
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, Захарова отметила, что Россия не исключает возможность попадания этих боеприпасов на Украину.

Как подчеркнула официальный представитель МИД России, российская сторона предупреждает, что в случае попадания ракет Японии в руки ВС Украины такие действия будут рассматриваться как враждебные в отношении Москвы и повлекут самые серьёзные последствия для Токио в отношении двухсторонних связей.

20 декабря глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания переданного украинской стороне оружия к экстремистам с Украины и из других государств.

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