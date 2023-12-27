МИД: одобрение передачи Японией ракет США будет иметь негативные последствия
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, Захарова отметила, что Россия не исключает возможность попадания этих боеприпасов на Украину.
Как подчеркнула официальный представитель МИД России, российская сторона предупреждает, что в случае попадания ракет Японии в руки ВС Украины такие действия будут рассматриваться как враждебные в отношении Москвы и повлекут самые серьёзные последствия для Токио в отношении двухсторонних связей.
20 декабря глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания переданного украинской стороне оружия к экстремистам с Украины и из других государств.