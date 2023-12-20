Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания оружия для Киева к экстремистам

НАТО и Евросоюз игнорируют угрозу попадания переданного украинской стороне оружия к экстремистам с Украины и из других государств.

Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Под дулом «западного ружья» может оказаться весь мир», — цитирует его РИА Новости.

Гаврилов подчеркнул, что НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и экстремистов не только на Украине, но и за её пределами.

С учётом рисков для международной безопасности это приравнивается к потворству Западом террористической деятельности, добавил он.

В октябре первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что около 20% поставляемого Киеву Западом оружия уходит на чёрный рынок.

7 декабря он также сообщил, что оружие, которое Запад завозит на Украину, в конечном итоге оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.