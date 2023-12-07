RT в Telegram
Подпишись

Полянский: оружие с Украины оказывается в Европе, Африке и на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Оружие, которое Запад завозит на Украину, в конечном итоге оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Полянский: оружие с Украины оказывается в Европе, Африке и на Ближнем Востоке
  • AP

Как заявил дипломат, угрозу представляет «бесконтрольное расползание оружия», поставляемого Западом Украине.

«Ни для кого не секрет, что значительная его часть уходит на чёрный рынок, попадая к террористическим и преступным группировкам. Всплывает оно уже не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Латинской Америке. Возможность подробно обсудить эту проблему представится 11 декабря в ходе инициированного нами заседания Совета Безопасности», — сказал Полянский, слова которого приводит РИА Новости.

Журналист Майк Джонс в интервью Redacted ранее отметил, что появление оружия ВСУ на Ближнем Востоке и в Африке стало пиар-катастрофой для Владимира Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить