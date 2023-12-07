Полянский: оружие с Украины оказывается в Европе, Африке и на Ближнем Востоке
- AP
Как заявил дипломат, угрозу представляет «бесконтрольное расползание оружия», поставляемого Западом Украине.
«Ни для кого не секрет, что значительная его часть уходит на чёрный рынок, попадая к террористическим и преступным группировкам. Всплывает оно уже не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Латинской Америке. Возможность подробно обсудить эту проблему представится 11 декабря в ходе инициированного нами заседания Совета Безопасности», — сказал Полянский, слова которого приводит РИА Новости.
Журналист Майк Джонс в интервью Redacted ранее отметил, что появление оружия ВСУ на Ближнем Востоке и в Африке стало пиар-катастрофой для Владимира Зеленского.