Оружие, которое Запад завозит на Украину, в конечном итоге оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

Как заявил дипломат, угрозу представляет «бесконтрольное расползание оружия», поставляемого Западом Украине.

«Ни для кого не секрет, что значительная его часть уходит на чёрный рынок, попадая к террористическим и преступным группировкам. Всплывает оно уже не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Латинской Америке. Возможность подробно обсудить эту проблему представится 11 декабря в ходе инициированного нами заседания Совета Безопасности», — сказал Полянский, слова которого приводит РИА Новости.

Журналист Майк Джонс в интервью Redacted ранее отметил, что появление оружия ВСУ на Ближнем Востоке и в Африке стало пиар-катастрофой для Владимира Зеленского.