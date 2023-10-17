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Журналист Джонс: оружие ВСУ на Ближнем Востоке стало катастрофой для Зеленского

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Появление оружия ВСУ на Ближнем Востоке и в Африке стало пиар-катастрофой для Владимира Зеленского, заявил в интервью Redacted независимый журналист Майк Джонс.
Журналист Джонс: оружие ВСУ на Ближнем Востоке стало катастрофой для Зеленского
  • AFP
  • © UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

С самого начала было очевидно, что системы вооружения, которые Запад поставляет ВСУ, в итоге могут оказаться на чёрном рынке, особенно с учётом царящей на Украине повсеместной коррупции, отметил он.

По словам Джонса, США и их союзники демонстративно игнорировали законные предупреждения и опасения. Но, как показывает практика, переданное Киеву оружие применяется не только в конфликте между ХАМАС и Израилем, но и в других горячих точках, в том числе в Ливии и Судане.

Для режима Зеленского ситуация с западным оружием стала «явной пиар-катастрофой». Поэтому Киев и проукраинские СМИ пытаются свалить вину за происходящее на Москву, но их обвинения выглядят нелепо, подчеркнул Джонс.

Перевод материала на русский язык приводит ИноТВ.

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