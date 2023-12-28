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Посол Муто: передаваемые Японией США ракеты не будут использованы на Украине

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Японский посол в Москве Акира Муто заявил, что передаваемые Японией Соединённым Штатам ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы на Украине.
Посол Муто: передаваемые Японией США ракеты не будут использованы на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом посол сказал в ходе встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко.

По словам Муто, решение о передаче ракет Вашингтону нацелено на обеспечение безопасности Японии и Индо-Тихоокеанского региона.

«Использование ракет не предусмотрено на Украине», — приводит сообщение РИА Новости.

Руденко, в свою очередь, отметил шаги японской стороны, которые усугубляют деградацию отношений России и Японии и создают риски эскалации напряжённости в АТР.

Ранее в МИД России заявили, что одобрение передачи Токио ракет ЗРК Patriot Вашингтону будет иметь негативные последствия для безопасности.

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