Посол Муто: передаваемые Японией США ракеты не будут использованы на Украине
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Об этом посол сказал в ходе встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко.
По словам Муто, решение о передаче ракет Вашингтону нацелено на обеспечение безопасности Японии и Индо-Тихоокеанского региона.
«Использование ракет не предусмотрено на Украине», — приводит сообщение РИА Новости.
Руденко, в свою очередь, отметил шаги японской стороны, которые усугубляют деградацию отношений России и Японии и создают риски эскалации напряжённости в АТР.
Ранее в МИД России заявили, что одобрение передачи Токио ракет ЗРК Patriot Вашингтону будет иметь негативные последствия для безопасности.