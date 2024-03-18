Кисида пока не видит перспектив ведения переговоров с Россией о мирном договоре

Власти Японии пока не видят перспектив ведения переговоров с Россией по мирному договору, но Токио будет придерживаться своей позиции на заключение такого соглашения, сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

Как заявил председатель правительства, отношения Японии и России находятся в таком положении из-за спецоперации на Украине. Кисида при этом отметил, что продолжит придерживаться курса на заключение мирного договора, а также в очередной раз напомнил о желании «решения территориального вопроса». Слова японского политика приводит ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее дал интервью, в котором сказал: «У нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО. У нас, в общем-то, уже больше ни с кем не существует территориальных споров. В том числе и с Японией закрыты все территориальные споры. Они это прекрасно понимают».

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

Вместе с этим японская сторона в «Синей книге по дипломатии» Японии за 2023 год использовала формулировку о «незаконной оккупации северных территорий». В Москве в ответ на это напомнили, что Россия не приемлет подобную постановку вопроса и подобные формулировки, потому что Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации.