Послу Японии сделали представление по вопросам двусторонних отношений с Россией

Послу Японии Акире Муто сделали представление по ряду практических вопросов двусторонних отношений, заявили в МИД России.

«Послу было сделано представление по некоторым практическим вопросам двусторонних отношений, которые стараниями Токио деградировали до беспрецедентно низкого уровня», — говорится в заявлении ведомства.

Замглавы МИД России Андрей Руденко указал дипломату на опасные тенденции в японо-американском военном сотрудничестве.

В МИД подчеркнули, что Москва учтёт это при формировании политики в отношении Японии.

Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии подтвердил планы военных США разместить в Азиатском регионе ракеты среднего радиуса до конца текущего года.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты укрепляют связи с Японией и Филиппинами в сфере безопасности.