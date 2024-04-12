Послу Японии сделали представление по вопросам двусторонних отношений с Россией
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«Послу было сделано представление по некоторым практическим вопросам двусторонних отношений, которые стараниями Токио деградировали до беспрецедентно низкого уровня», — говорится в заявлении ведомства.
Замглавы МИД России Андрей Руденко указал дипломату на опасные тенденции в японо-американском военном сотрудничестве.
В МИД подчеркнули, что Москва учтёт это при формировании политики в отношении Японии.
Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии подтвердил планы военных США разместить в Азиатском регионе ракеты среднего радиуса до конца текущего года.
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты укрепляют связи с Японией и Филиппинами в сфере безопасности.