Небензя назвал открытым вопрос о причастности Запада к теракту в «Крокусе»

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал открытым вопрос о причастности западных спецслужб к теракту в «Крокусе».

«На фоне столь ожесточённых попыток перевести стрелки на ИГИЛ* и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия остаётся открытым вопрос о вовлечённости западных спецслужб в подготовку этого теракта», — цитирует его ТАСС.

Как ранее заявили в МИД России, редакции ведущих западных СМИ выполняют указания по закреплению в повестке собственной версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, они не освещают истинные масштабы трагедии и не упоминают число жертв теракта.

В Следственном комитете России отметили, что следователями была получена значимая информация, свидетельствующая о возможной связи исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.