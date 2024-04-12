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Небензя назвал открытым вопрос о причастности Запада к теракту в «Крокусе»

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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал открытым вопрос о причастности западных спецслужб к теракту в «Крокусе».
Небензя назвал открытым вопрос о причастности Запада к теракту в «Крокусе»
  • AP
  • © Mary Altaffer

«На фоне столь ожесточённых попыток перевести стрелки на ИГИЛ* и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия остаётся открытым вопрос о вовлечённости западных спецслужб в подготовку этого теракта», — цитирует его ТАСС.

Как ранее заявили в МИД России, редакции ведущих западных СМИ выполняют указания по закреплению в повестке собственной версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, они не освещают истинные масштабы трагедии и не упоминают число жертв теракта.

В Следственном комитете России отметили, что следователями была получена значимая информация, свидетельствующая о возможной связи исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

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