В ЕК заявили, что контролируют антиукраинские меры Венгрии по агропродуктам

Еврокомиссия следит за импортом украинской сельхозпродукции в страны ЕС и настаивает на отмене односторонних ограничений соседних стран, включая Венгрию, заявил представитель ЕК Олоф Жилл.

«Еврокомиссия продолжает внимательно следить за потоком экспорта агропродукции с Украины в ЕС... В этом контексте мы призвали Венгрию, Польшу и Словакию снять свои односторонние ограничения», — цитирует его РИА Новости.

Жилл напомнил, что власти Украины приняли меры по контролю экспорта и предотвращению негативного влияния на европейский рынок.

Ранее глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь сообщил, что власти ужесточили контроль за соблюдением эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины.

Также замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава требует, чтобы украинские власти сами добровольно приостановили транзит своего зерна через польскую территорию.