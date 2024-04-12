Ковитиди: МАГАТЭ обязано признать Украину виновной в осуществлении атак на ЗАЭС

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди подчеркнула в беседе с RT, что МАГАТЭ обязано признать Украину виновной стороной в осуществлении атак на Запорожскую АЭС.

«В противном случае порочная практика безответственного отношения к обеспечению ядерной безопасности, реализуемая сегодня МАГАТЭ, приведёт к новым преступлениям, совершаемым Украиной. Вся ответственность за угрозу жизни гражданского персонала ЗАЭС и самих сотрудников МАГАТЭ, находящихся на АЭС, ложится на Украину и само МАГАТЭ», — объяснила сенатор.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ боится прямо обозначить Украину в качестве виновной в обстрелах Запорожской АЭС стороны.

По словам Ульянова, была создана атмосфера, которая «поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками».

При этом Ульянов ожидает прекращения обстрелов ЗАЭС после внеочередной сессии МАГАТЭ.

Также он отметил, что отказ Запада осудить Киев выглядит как поощрение обстрелов ЗАЭС.