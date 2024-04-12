Депутат Туров: Запад делает всё ради выгораживания действий киевского режима

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров подчеркнул в беседе с RT, что западные страны делают всё, чтобы выгородить действия киевских властей.

«Мы видим, что вся ситуация, связанная с конфликтом, очень политизирована, очень однобокая, и мы видим это по позиции так называемого коллективного Запада, который делает всё, чтобы выгородить действия киевских властей, потому что весь механизм, который используется (а именно Украина используется как механизм давления на Россию), поощряется странами Запада, НАТО и, конечно, прикрывается и медийно, информационно», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что, когда происходят обстрелы мирных кварталов, обстрелы таких объектов, как, например, ЗАЭС, представители различных структур делают всё возможное, чтобы выгородить Киев.

«Потому что политически говорить о киевском режиме, об их действиях не принято», — заключил парламентарий.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ боится прямо обозначить Украину в качестве виновной в обстрелах Запорожской АЭС стороны.

По словам Ульянова, была создана атмосфера, которая «поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками».

При этом Ульянов ожидает прекращения обстрелов ЗАЭС после внеочередной сессии МАГАТЭ.

Также он отметил, что отказ Запада осудить Киев выглядит как поощрение обстрелов ЗАЭС.