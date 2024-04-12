Axios: Иран заявил, что ответит на атаку Израиля ограниченным образом

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил главе МИД Германии Анналене Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это ограниченным образом.

Об этом информирует портал Axios.

«Амир Абдоллахиян заявил своей немецкой коллеге в четверг, что Иран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем его консульского здания в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это «надлежащим» и ограниченным образом», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что США и Израиль привели свои вооружённые силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.

Также посольство США запретило своим работникам перемещаться по Израилю.