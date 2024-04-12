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Axios: Иран заявил, что ответит на атаку Израиля ограниченным образом

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил главе МИД Германии Анналене Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это ограниченным образом.

Об этом информирует портал Axios

«Амир Абдоллахиян заявил своей немецкой коллеге в четверг, что Иран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем его консульского здания в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это «надлежащим» и ограниченным образом», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что США и Израиль привели свои вооружённые силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.

Также посольство США запретило своим работникам перемещаться по Израилю.

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