Axios: Иран заявил, что ответит на атаку Израиля ограниченным образом
Об этом информирует портал Axios.
«Амир Абдоллахиян заявил своей немецкой коллеге в четверг, что Иран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем его консульского здания в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это «надлежащим» и ограниченным образом», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что США и Израиль привели свои вооружённые силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.
Также посольство США запретило своим работникам перемещаться по Израилю.