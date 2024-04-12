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Посольство США запретило своим работникам перемещаться по Израилю

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Госдепартамент США на фоне возможной атаки Ирана по Израилю ввёл ограничения на передвижения американских дипломатов в центре Тель-Авива, а также в Иерусалиме.

Информация об этом появилась на сайте посольства США в Израиле.

Отмечается, что в целях предосторожности американским дипломатам и членам их семей запрещены личные поездки за пределы центра Тель-Авива, а также Иерусалима и Беэр-Шевы.

Ранее сообщалось, что США и Израиль привели свои вооружённые силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.

Также в Тегеране заявили, что США попросили Иран не бить по американским объектам.

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