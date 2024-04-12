Посольство США запретило своим работникам перемещаться по Израилю
Информация об этом появилась на сайте посольства США в Израиле.
Отмечается, что в целях предосторожности американским дипломатам и членам их семей запрещены личные поездки за пределы центра Тель-Авива, а также Иерусалима и Беэр-Шевы.
Ранее сообщалось, что США и Израиль привели свои вооружённые силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.
Также в Тегеране заявили, что США попросили Иран не бить по американским объектам.