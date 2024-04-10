Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал семью президента США Джо Байдена спонсорами терроризма в России.

«Нефтегазовая компания Burisma Holdings тесно связана с сыном Байдена Хантером. Отсюда следует, что семья Байдена является фактически спонсорами украинских террористов и терактов в России», — сказал он РИА Новости.

По мнению Шеремета, власть Байдена сыграла с США злую шутку. Он отметил, что Штаты долгое время позиционировали себя как борцы с терроризмом, в то время как у руля страны «оказался не только спонсор, но и тот, кто создавал международные террористические группировки».

9 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили ведомство проверить возможные факты причастности высших должностных лиц США и стран НАТО к терактам.

Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через нефтегазовую компанию Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал нонсенсом возбуждённое СК России уголовное дело.