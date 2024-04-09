Салливан назвал нонсенсом заявление СК России о спонсорах терактов

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал нонсенсом возбуждённое СК России уголовное дело по факту финансирования терроризма должностными лицами США и других стран НАТО.

«Это нонсенс», — приводит его слова РИА Новости.

9 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили ведомство проверить возможные факты причастности высших должностных лиц США и стран НАТО к терактам.

Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через нефтегазовую компанию Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.